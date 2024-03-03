Феодосия, Крым, 3 марта, 2024, 07:05 — ИА Регнум. В Крыму изменили схему объезда участка трассы «Таврида», который ночью 3 марта перекрыли. Об этом сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.

Rosavtodor.gov.ru Автомобильная трасса «Таврида»

«Движение автотранспорта осуществляется транзитом через Феодосию», — написал Крючков в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, автомобильное движение по трассе «Таврида» временно ограничено в керченском направлении на участке в районе Феодосии. Были обозначены три пути объезда. Что стало причиной закрытия движения, не уточнялось.

Советник главы Крыма сообщил, что на месте работают экипажи ГИБДД.

В ночь на 3 марта перекрыли движение автомобилей по Крымскому мосту. Об этом сообщили в Telegram-канале оповещений об оперативной ситуации на мосту и подходах к нему.

В ночь на 3 марта российские средства ПВО ликвидировали 38 беспилотников ВСУ в небе над Крымом.