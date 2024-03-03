Москва, 3 марта, 2024, 06:03 — ИА Регнум. В ночь на 3 марта российские средства ПВО ликвидировали 38 беспилотников ВСУ в небе над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.

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«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 38 БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО все украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над территорией Республики Крым», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 3 марта на Крымском мосту временно перекрывали движение автомобилей. Официальное оповещение последовало в 03:39 мск. Участников дорожного движения призвали соблюдать указания сотрудников транспортной безопасности.

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что движение автомобилей по трассе «Таврида» временно ограничили в керченском направлении на участке в районе Феодосии. На месте работали экипажи ГИБДД, уточнил он.

Средства противовоздушной обороны вечером 2 марта уничтожили над территорией Ленинградской области беспилотник ВСУ самолётного типа.