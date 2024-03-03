Варшава, 3 марта, 2024, 20:17 — ИА Регнум. Страны НАТО не готовы разместить на Украине свои войска, это сложнее, чем думают некоторые, заявил 3 марта спикер нижней палаты парламента Польши Шимон Холовня в эфире украинского телевидения.

«Думаю, что это (отправка Западом военных на Украину — прим. ред.) сложнее, чем думают некоторые люди в Европе. Я не хочу быть нечестен с вами, это будет проблемой для многих стран НАТО», — сказал он, добавив, что альянс не готов к такому решению.

По его словам, если военные из стран НАТО будут атакованы или погибнут на Украине, это придётся рассматривать как атаку на весь военный блок, на которую необходимо будет дать коллективный ответ.

«Это сложно… Поэтому мы дискутируем по этому поводу. Думаю, что мы должны сосредоточиться на поддержке украинских сил с помощью новых технологий», — отметил Холовня.

Как передавало ИА Регнум, 26 февраля после встречи лидеров стран Евросоюза и НАТО глава Франции Эммануэль Макрон заявил, что на саммите обсуждалась возможная отправка военных стран ЕС в зону конфликта на Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг и руководители ряда стран ЕС заявили об отсутствии таких планов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в случае отправки военнослужащих стран Запада на Украину прямой конфликт России и НАТО станет неизбежным.

Некоторые страны НАТО могут в частном порядке решиться на отправку своих войск на Украину, заявил ранее бывший американский дипломат, экс-помощник госсекретаря США Мэтью Брайза. Он не стал называть конкретные страны, но отметил, что периодически возникает вопрос об отправке натовских войск для участия в конфликте. Чёткого ответа, как далеко готовы зайти западные союзники в поддержке ВСУ, пока нет, сказал Брайза.

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в интервью российским СМИ в марте 2023 года заявила, что войска западных стран уже находятся на территории Украины и это ни для кого не является секретом.