Москва, 3 марта, 2024, 16:37 — ИА Регнум. Войска западных стран уже находятся на территории Украины, и это ни для кого не является секретом, заявила 3 марта экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

Global Look Press

Так она прокомментировала заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что лидеры стран ЕС обсуждают возможную отправку своих военных на Украину.

«Эти войска уже там. Канцлер (Германии Олаф — Прим. ред.) Шольц признал это, когда говорил, что, если мы пошлём ракеты, нам придется послать немецкие войска, как сделали это британцы. Это уже признано. Это общеизвестный секрет», — сказала Кнайсль в интервью ТАСС.

Вооружённые силы Британии тренируют спецназ ВСУ, отметила экс-глава МИД Австрии. Страны НАТО считали именно этот компонент вооружённых сил ключевым, однако в действительности ситуация на Украине всё больше напоминает Первую мировую войну, и к этому армии стран НАТО не готовы, сказала она.

Кнайсль также выразила озабоченность тем фактом, что западные лидеры произносят всё больше лжи о конфликте на Украине. Это затрудняет достижение договорённостей и прекращение конфликта, отметила она.

Как сообщало ИА Регнум, Шольц в феврале 2024 года заявил, что британские военные на Украине помогают ВСУ запускать дальнобойные ракеты Storm Shadow. В Лондоне обвинили канцера Германии в вопиющем раскрытии разведданных.

26 февраля после встречи лидеров стран Евросоюза и НАТО Макрон заявил, что на саммите обсуждалась возможная отправка военных стран ЕС в зону конфликта на Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг и руководители ряда стран ЕС заявили об отсутствии таких планов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в случае отправки военнослужащих стран Запада на Украину прямой конфликт России и НАТО станет неизбежным.