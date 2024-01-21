Вашингтон, 21 января, 2024, 03:05 — ИА Регнум. Бывший американский дипломат, экс-помощник госсекретаря США Мэтью Брайза считает, что некоторые страны НАТО могут в частном порядке решиться на отправку своих войск на Украину. Об этом он заявил 20 января в интервью украинскому телеканалу «Эспресо».

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Брайза предположил, что до фактического пребывания натовских военных на территории Украины может не дойти.

«Однако есть некоторые члены Североатлантического альянса <…>, которые не под эгидой НАТО могут послать на Украину свои собственные военные силы и средства», — сказал он.

Бывший сотрудник Госдепа не стал называть конкретные страны, добавив, что периодически возникает вопрос об отправке войск НАТО на Украину. Чёткого ответа, как далеко готовы зайти западные союзники в поддержке ВСУ, пока нет, подытожил спикер.

Как сообщало ИА Регнум, в январе лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо после заявления главы военного комитета Североатлантического альянса Роба Бауэра о подготовке к войне с Россией предупредил, что НАТО в ближайшие месяцы может напасть на Россию под чужим флагом, наподобие диверсии на «Северном потоке» в 2022 году. По словам Филиппо, представитель НАТО часто повторял, что альянс не ищет конфликта с РФ, но подготовиться к возможному нападению со стороны Москвы необходимо.

С точки зрения заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Новикова, на Украине возможно усиление активности НАТО. Участие альянса будет и дальше сводиться к финансированию киевского режима, к поставкам вооружения, снабжению разведывательной информацией, сказал он. При этом в ближайшее время первоначальные цели НАТО по созданию очага напряжённости в Восточной Европе и попытки ослабить Россию пересмотрены не будут, предположил 4 января Новиков.