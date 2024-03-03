Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 3 марта, 2024, 18:19 — ИА Регнум. Условиями присутствия мигрантов в РФ являются уважение к России и её народу, а также отказ от формирования агрессивно настроенных национальных гетто, заявил 3 марта патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

Валерий Шарифулин/ ТАСС

Присутствие в России мигрантов обусловлено экономическими потребностями, но оно не должно создавать угроз ни для национальной идентичности России, ни для русских, сказал патриарх в своём выступлении на Всемирном фестивале молодёжи.

«Присутствие людей другой культуры, другого языка, другой религии на территории России допустимо, возможно, но непременным условием должно быть уважение к русскому народу, к русской культуре, то есть к культуре большинства. Тогда у нас всё будет хорошо, хотя и сейчас неплохо», — сказал патриарх.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в декабре 2023 года глава РПЦ заявил, что ситуация с мигрантами в России за последний год только ухудшилась, и если тенденция по увеличению числа мигрантов, не стремящихся к интеграции, сохранится, то существует риск «потерять страну».

В некоторых районах, включая Москву, жизнь коренного населения стала «невыносимой», и появляется всё больше свидетельств того, как мигранты объединяются в преступные сообщества, экстремистские организации, становятся участниками конфликтов, угрожающих межрелигиозному и межнациональному миру и согласию, сказал патриарх.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что все мигранты обязаны уважать российские законы и традиции и что законопослушных мигрантов Россия принимать рада. Также президент указывал, что к ситуации с притоком мигрантов необходимо подходить аккуратно, не допуская формирования гетто.

Организованный Росмолодёжью Всемирный фестиваль молодёжи проходит в Сочи. Участие в нём принимают 20 тысяч человек из 190 стран мира, в том числе тысяча школьников. Перед участниками фестиваля выступят 1500 спикеров. Мероприятие проходит в соответствии с указом президента Владимира Путина в целях развития международного молодёжного сотрудничества. Глава государства 2 марта объявил фестиваль открытым.