Москва, 20 декабря, 2023, 19:41 — ИА Регнум. Ситуация с мигрантами в России за год только ухудшилась, и если эта тенденция сохранится, то есть риск потерять страну. Об этом говорится в докладе патриарха Русской православной церкви Московского патриархата (РПЦ МП) Кирилла, опубликованном на сайте РПЦ.

Алексей Колчин ИА REGNUM

По словам предстоятеля церкви, поток мигрантов в Россию, которые не предпринимают никаких усилий по интеграции в российское общество, а также не желают учиться уважительному отношению к культуре и обычаям страны, увеличивает риск потерять Россию, как многонациональное государство, ядром которого является русский православный народ.

«Стремление заполучить дешёвую рабочую силу ради краткосрочных, по большому счёту, экономических выгод не должно привлекать в наше Отечество огромное количество людей, принадлежащих к иной культуре, часто не владеющих русским языком и не имеющих уважения к России, к населяющим её народам», — подчеркнул патриарх Кирилл.

Глава РПЦ добавил, что в некоторых районах, включая Москву, жизнь коренного населения стала «невыносимой» в связи с потоками мигрантов.

Кроме того, он отметил, что за год появилось больше свидетельств того, как мигранты объединяются в преступные сообщества и экстремистские организации, а также становятся участниками конфликтов, угрожающих межрелигиозному и межнациональному миру и согласию.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 14 декабря в ходе прямой линии, комментируя ажиотаж с получением гражданства, заявил, что страна рада приветствовать законопослушных людей. Он добавил, что все мигранты обязаны уважать российские законы и традиции.

До этого, президент заявил, что необходимо аккуратно подходить к ситуации с притоком мигрантов в Россию. Глава государства подчеркнул, что нужно не допустить появления гетто.