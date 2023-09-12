Владивосток, 12 сентября, 2023, 11:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин считает, что к ситуации с притоком мигрантов надо подходить аккуратно, нельзя допустить появления гетто в России. По его словам экономика РФ нуждается в мигрантах, но их сейчас на рынке труда работает не так много. Глава государства отметил, что России может не потребоваться большой приток мигрантов, если будут внедряться новые технологии.

РИА Новости/Максим Блинов

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