Москва, 3 марта, 2024, 19:51 — ИА Регнум. Противостояние вокруг Техаса в будущем может быть использовано политиками штата для получения уступок от правительства США. Об этом корреспонденту ИА Регнум 3 марта заявил политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько, комментируя соответствующую публикацию техасской газеты Dallas Morning News.

«Выход штата Техас из состава США сейчас невозможен. Это право не закреплено в американских законах, в том числе в конституции страны. Противоречия между Техасом и правительством США отражают определённого рода разногласия между Демократической и Республиканской партиями, а также по ряду вопросов, которые разделяют людей, поддерживающих эти партии, например, по миграционному вопросу», — отметил он.

По словам эксперта, противостояние вокруг штата Техас в будущем может быть использовано для получения уступок от правительства США, например, для строительства стены с Мексикой и вопросов финансирования этой стены, а также другим проблемам.

Как передавало ИА Регнум, газета Dallas Morning News написала, что на выборные должности в американском штате Техас претендует большое количество кандидатов, которые выступают за выход штата из состава страны.

Политолог, сотрудник подразделения Центра международной безопасности Виктор Мизин отметил, что события в Техасе отражают опасную поляризацию настроений в США, которая меняет всю социально-экономическую картину в стране.

Эксперт отметил, что разговоры о возможном распаде США на несколько частей высказываются на протяжении длительного периода времени. Однако, по его словам, это вряд ли произойдёт, поскольку в США, как и в России, есть чувство единения как большой великой державы.

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян заявил, что события в Техасе давно переросли в нечто, что абсолютно беспрецедентно для истории США. За всю историю США в стране, помимо войны за независимость 1776 года, это третий случай такого, что называется, горячего противостояния штатов с федеральным правительством. 25 штатов не только поддержали губернатора Техаса, но и готовы предоставить свои войска, напомнил эксперт.

Национальная гвардия Техаса 13 января взяла под контроль участок федеральной границы США с Мексикой и запретила доступ к нему агентам американской федеральной пограничной службы. Распоряжение развернуть Нацгвардию в Игл-Пасс поступило от губернатора Техаса Грега Эббота, который обвинил администрацию президента США Джозефа Байдена в том, что она узаконила переходы нелегальных мигрантов через границу.