Техас, США, 13 января, 2024, 05:29 — ИА Регнум. Участок федеральной границы Соединённых Штатов и Мексики взяла под контроль национальная гвардия американского штата Техас и запретила доступ к нему агентам федеральной пограничной службы. Об этом 12 января сообщил телеканал CBS.

(сс) Dicklyon Пограничный забор между Эль-Пасо (Техас, США) и Хуаресом (Мексика)

Уточняется, что инцидент произошёл на территории парка Шелби в городе Игл-Пасс. Именно сюда попадают нелегальные мигранты после незаконного пересечения реки Рио-Гранде, по которой проходит граница двух государств. В Игл-Пасс сотрудники погранслужбы содержали нелегалов перед их транспортировкой для оформления документов.

Распоряжение развернуть Нацгвардию в Игл-Пасс поступило от губернатора Техаса Грега Эббота, который обвинил администрацию президента США Джозефа Байдена в том, что она узаконила переходы нелегальных мигрантов через границу.

«Администрация Байдена узаконила переходы нелегальных мигрантов, так что отныне штат сам будет контролировать эту землю», — заявил губернатор.

Нацгвардия Техаса взяла участок в парке Шелби под свой контроль, не позволяя катерам федеральной пограничной службы контролировать район, установила там колючую проволоку и ограждения.

При этом представитель военного департамента Техаса Майкл Перри подчеркнул, что все действия штата направлены на предотвращение нелегального перехода мигрантов через границу.

Ранее ИА Регнум сообщало, что американский бизнесмен и глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск предположил, что власти США в скором времени начнут расселять мигрантов-нелегалов в дома простых американцев.

Власти штатов Техас, Аризона и Флорида в 2022 году в знак протеста против миграционной политики Байдена начали массово отправлять на автобусах в Вашингтон, Нью-Йорк и другие крупные города нелегальных мигрантов, незаконно проникших в США через границу с Мексикой.