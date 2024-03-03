Москва, 3 марта, 2024, 17:52 — ИА Регнум. События в Техасе отражают опасную поляризацию настроений в США, которая меняет всю социально-экономическую картину в стране. Такое мнение 3 марта высказал корреспонденту ИА Регнум политолог, сотрудник подразделения Центра международной безопасности Виктор Мизин, комментируя публикацию техасской газеты Dallas Morning News о возможном выходе штата Техас из США.

Adam Davis/EPA/ТАСС

Эксперт отметил, что разговоры о возможном распаде США на несколько частей высказываются на протяжении длительного периода времени. Однако, по его словам, это вряд ли произойдёт, поскольку в США, как и в России, есть чувство единения как большой великой державы.

«События в Техасе отражают опасную поляризация настроений в США, которая вызывает беспокойство Демократической партии. Это меняет всю социальную, этническую и экономическую картину в стране», — подчеркнул Мизин.

Эксперт напомнил, что США были основаны как нация мигрантов, но большое количество переселенцев, прибывающих в настоящее время из Мексики и других стран Центральной Америки, вызывает неприятие в Техасе. Это происходит потому, что прибывающие люди, которые никак не оправдывают своё перемещение, зачастую даже не говорят по-английски, не имеют работы и получают пособия. Это отражается на уровне жизни простых американцев, обостряя расовую проблему, которая была решена ранее, пояснил он.

Мизин отметил, что такие настроения не приведут к гражданской войне или отделению штатов. Этот конфликт прежде всего показывает, насколько силён и обострён социальный, политический и экономический кризис в США. По его словам, у команды президента страны Джо Байдена нет стратегии по урегулированию этого вопроса. Руководство Демократической партии понимает, что для неё это крупнейший политический вызов, которым пользуется Республиканская партия, у которой есть простое решение — закрыть границу. Демократы пытаются использовать приток мигрантов для своей политической поддержки на предстоящих выборах. Они исходят из того, что люди будут голосовать не за тех, кто хочет выгнать их, а за них.

Как передавало ИА Регнум, газета Dallas Morning News написала, что на выборные должности в американском штате Техас претендует большое количество кандидатов, которые выступают за выход штата из состава страны. Авторы публикации выразили обеспокоенность из-за приближения в США «супервторника», на котором во многих штатах определятся делегаты для предстоящих президентских выборов. Как отмечается в материале, многие кандидаты поддерживают сецессию (выход из состава государства) штата. В газете указывается, что обязательство о продвижении интересов Техаса и потенциальном выходе штата из состава США подписали более 150 кандидатов. Издание призвало избирателей внимательно ознакомиться с предвыборными тезисами кандидатов перед голосованием, чтобы «не удивиться постфактум».

Бывший президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что в случае победы в президентских выборах, которые пройдут в ноябре 2024 года, начнёт крупнейшую в истории США депортацию мигрантов. По словам Трампа, незаконная миграция является угрозой для страны. При этом он предрёк, что СМИ попытаются назвать его подход к решению этой проблемы проявлением жестокости.