Вашингтон, 29 января, 2024, 18:42 — ИА Регнум. События в Техасе уже давно переросли в нечто, что абсолютно беспрецедентно для истории США. Об этом корреспонденту ИА Регнум 29 января заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

EPA/ТАСС

Он напомнил, что за всю историю США в стране, помимо войны за независимость 1776 года, это третий случай такого, что называется, горячего противостояния штатов с федеральным правительством.

Во-первых, это гражданская война 1861–1865 годов, когда южные штаты воевали с северными, уточнил американист. Вторым случаем является движение за гражданские права в 1960-х годах, когда федеральное правительство вмешивалась в законодательную и исполнительную базу штатов для того, чтобы устранить сегрегацию, пояснил эксперт.

«И вот сейчас это третий раз, когда руководство штата Техас обвиняет федеральное правительство в невыполнении конституции США, согласно которой федеральное правительство должно защищать границу штата», — уточнил Ордуханян, напомнив, что 25 штатов не только поддержали губернатора Техаса Грега Эбботта, но и готовы предоставить войска.

Также в конфликте с Белым домом Техас поддержал и профсоюз пограничников США.

Ордуханян уточнил, что пограничная служба — это федеральная служба.

«Они отказываются выполнять преступные приказы Вашингтона в настоящее время, то есть, безусловно, ситуация сейчас — это уже гражданская война», — подчеркнул эксперт, добавив, что она находится в самой начальной стадии.

Политолог отметил, что при этом Соединённые Штаты не распадутся, поскольку десятки миллионов американцев среднего класса, мелкий средний бизнес сохранят страну, выйдя на улицы.

«Они, безусловно, отстоят свою страну. Они готовы к этому. И это тот класс, который цементирует сейчас Америку», — отметил он, призвав заранее не хоронить США и не забегать вперёд.

По его словам, в настоящее время России нужно использовать ситуацию, когда США заняты своими делами.

«У нас сейчас есть эта возможность. Народ сплочён, он готов к этим изменениям, поэтому, посмотрев за океан, давайте не забывать о делах внутри нашей страны», — добавил он, призвав в России завершить то, что было начато (спецоперацию, экономические реформы, борьбу с коррупцией и прочее).

Как передавало ИА Регнум, профсоюз агентов и сотрудников американской пограничной службы заявил, что Белый дом делает всё, чтобы помешать охране государственной границы.

В офисе губернатора Техаса Грега Эбботта заявили о вывозе в общей сложности более 102 тысяч нелегальных мигрантов из штата в рамках программы по перемещению незаконных беженцев.

В штате Техас власти предприняли меры против нелегальной миграции, огородив участок государственной границы с Мексикой колючей проволокой. Губернатор Эбботт официально объявил о «вторжении и праве на самозащиту» и не стал подчиняться решению Верховного суда, предписывающего убрать заграждение.

По словам Эбботта, Техас будет проводить собственную политику по защите штата от проникновения мигрантов, поскольку федеральные власти не справляются с охраной границы. Он заявил и о готовности пойти на конфликт с федеральными властями в случае необходимости, отметив, что такой исход всё же маловероятен.

В свою очередь, президент США Джозеф Байден заявил о намерении принять жёсткие меры по пресечению нелегальной миграции в случае, если их одобрит Конгресс США.