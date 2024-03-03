Москва, 3 марта, 2024, 16:03 — ИА Регнум. Принятые президентом РФ Владимиром Путиным решения возвращают Россию на международную арену и восстанавливают баланс сил. Об этом 3 марта заявил президент Сирии Башар Асад в интервью телеканалу «Соловьёв Live».

kremlin. ru/Global Look Press Башар Асад

«Решения, принятые президентом Путиным, возвращают Россию на международную арену и восстанавливают баланс», — сказал Асад.

По его словам, если смотреть на данную тему в плане мирового баланса сил, то нельзя разъединить Россию и решения её руководства.

Он добавил, что тема выборов в России влияет и на Сирию, поскольку обе страны борются против террористов на территории Арабской Республики.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2023 года состоялся визит Асада в Россию, он провёл переговоры с Владимиром Путиным. Стороны договорились о реализации 40 инвестиционных проектов, в том числе в сферах энергетики и промышленности.

На встрече Асад также выразил поддержку России в проведении специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Позже сирийский президент рассказал журналистам, что жители Сирии желают победы России.

Также сирийский лидер однозначно поддержал расширение военного присутствия России в Сирии. При этом он подчеркнул секретность такого сотрудничества, так как это военный вопрос.