Москва, 15 марта, 2023, 17:22 — ИА Регнум. Глава Сирии Башар Асад на встрече с президентом России Владимиром Путиным выразил поддержку Российской Федерации в спецоперации на Украине.

kremlin.ru Президент Сирии Бараш Асад на встрече с Владимиром Путиным

«Хочу воспользоваться моментом, потому что это мой первый визит после спецоперации, и повторить сирийскую позицию в поддержку спецоперации», — заявил сирийский лидер на встрече в Кремле.

Как передавало ИА REGNUM, Владимир Путин и Башар Асад проводят переговоры в Кремле. Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с главой Сирии Башаром Асадом заявил, что отношения двух стран развиваются. Напомним, Россия одной из первых предложила свою помощь в ликвидации последствий после сильнейших землетрясений в Сирии и Турции, произошедших 6 февраля 2023 года.

Утром 15 марта президент Сирии Башар Асад возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. Сирийского лидера сопровождала делегация сирийских политиков и военных. Асад почтил память павших воинов минутой молчания.