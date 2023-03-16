Москва, 16 марта, 2023, 09:26 — ИА Регнум. Жители Сирии поддерживает Россию в проведении спецоперации на Украине, заявил президент САР Башар Асад.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Сирия

«Безусловно, сирийский народ с большим воодушевлением поддерживает Россию по ряду причин», — сказал он в интервью РИА Новости, отвечая на соответствующий вопрос.

Асад уточнил, что, с одной стороны, это солидарность, поскольку Россия поддержала сирийцев в борьбе против терроризма, а с другой — «эта война начнет менять всемирный баланс, так как часть страданий Сирии, Ирака и многих других стран вызвана однополярным миром».

В связи с этим большинство жителей Сирии желают России победы в специальной военной операции, заключил Асад.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Сирии заявил, что страны Запада, объединившись, начали третью мировую войну, которую ведут при посредничестве президента Украины Владимира Зеленского.

Эта война отличается от традиционной и ведётся руками Украины, считает он. Наличие ядерного оружия сдвигает конфликт в сторону прокси-войн, также подчеркнул Асад. Для военного противостояния страны Запада используют нацистов и террористов, также сказал сирийский лидер.