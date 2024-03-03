Москва, 3 марта, 2024, 14:44 — ИА Регнум. Российская армия удерживает инициативу в запорожском селе Работино, заявил 3 марта сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов «РИА Новости».

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«В Работино идут ожесточенные бои высокой интенсивности со встречными атаками. Инициатива находится в руках наших военных, которые штурмуют опорные пункты противника», — сказал он.

По его словам, украинская армия начала перебрасывать к Работино свои резервы, чтобы любой ценой удержать населённый пункт.

Как передавало ИА Регнум, 3 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков информировал, что Вооружённые силы (ВС) России отразили атаку штурмовой группы 118-й механизированной бригады ВСУ.

По данным российского военного ведомства, потери противника составили свыше 40 военнослужащих и пять автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские системы М777 производства США, орудие Д-20, гаубица Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Днём ранее официальный представитель российского военного ведомства сообщил, что российские десантники провели успешный штурм опорных пунктов ВСУ у села Вербового в Запорожской области и захватили пленных.

В районах сёл Работино и Вербовое идут ожесточённые бои. Главком ВСУ Александр Сырский, побывавший на линии фронта, назвал сложной обстановку на запорожском и авдеевском направлениях и обвинил отдельных командиров в провалах. По его словам, некоторые их них недостаточно владели обстановкой.