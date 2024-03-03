Берлин, 3 марта, 2024, 14:17 — ИА Регнум. Запись разговора немецких офицеров о возможных ударах по Крымскому мосту наносит значительный ущерб безопасности Германии. Об этом заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Рюдигер Лукассен.

Sebastian Gollnow/Global Look Press

«Перехваченный телефонный разговор между генералом Инго Герхартцем и его офицерами наносит огромный ущерб безопасности Германии. Разговор показывает пугающее отсутствие дистанцирования от возможной опасности дальнейшей эскалации войны за Украину», — отметил Лукассен.

Вместе с тем депутат подчеркнул, что перехват записи стал провалом службы военной контрразведки Германии, так как она не смогла обеспечить защиту разговора высокопоставленных военных, а также не обучила их обращаться с конфиденциальной информацией.

По его словам, данный разговор Россия оценивает как «путь Германии к войне», при этом военные в перехваченной беседе напрямую противодействовали усилиям Берлина по предотвращению прямого участия страны в военном конфликте на Украине.

Лукассен подчеркнул, что перехват разговора показал, что глава минобороны Германии Борис Писториус не контролирует своё ведомство.

«Министр обороны Писториус явно не держит своё министерство под контролем. Из разговора также становится ясно, что в вопросе поставок Taurus он проводит политику, отличную от федерального канцлера», — заявил депутат.

Более того, Лукассен сообщил, что «Альтернатива для Германии» запросила информацию у минобороны по вопросу перехвата записи и допускает созыв экстренного заседания парламентского комитета по обороне.

Как передавало ИА Регнум, аудиозапись разговора немецких офицеров опубликовала 1 марта главный редактор RT Маргарита Симоньян. Высокопоставленные военнослужащие обсуждали, следует ли привлечь к организации ракетной атаки Великобританию, а также рассматривали вопрос, как после нанесения удара сохранять видимость, будто Германия не участвует в конфликте. Кроме того, они ссылались на опыт операций гитлеровской Германии.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, по данным источников СМИ, пообещал быстро расследовать ситуацию. Также, по данным источников немецких информагентств, в минобороны Германии полагают, что опубликованная запись является подлинной. Официальных комментариев ни от канцлера, ни от министерства обороны Германии не поступало.

Комментарии от властей Германии относительно аудиозаписи беседы офицеров либо публикуются в СМИ анонимно, либо носят разнонаправленный характер, отметила 2 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Такая ситуация говорит о том, что в Германии элиты не несут ответственности перед народом и не имеют с ним обратной связи, а страной управляет неведомая гражданам и никем не выбиравшаяся сила внутри госаппарата, отметила Захарова.

Позже, 3 марта, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, комментируя запись немецких военных, отметил, что Германия во главе с Шольцем движется к созданию Четвёртого рейха, жители ФРГ должны осознать, какое будущее для них готовит режим Шольца, и не допустить повторения исторической трагедии Германии и позора немецкого народа.