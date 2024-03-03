Москва, 3 марта, 2024, 13:09 — ИА Регнум. Германия во главе с канцлером Олафом Шольцем движется к созданию Четвёртого рейха, жители ФРГ должны осознать, какое будущее для них готовит режим Шольца, и не допустить повторения исторической трагедии Германии и позора немецкого народа, заявил 3 марта сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

Так он прокомментировал публикацию аудиозаписи разговора немецких офицеров, в котором они обсуждали организацию возможной ракетной атаки на Крымский мост дальнобойными ракетами Taurus.

«Режим Шольца не просто нарушает всевозможные международные законы, правила и установки, но и уверенно движется к созданию нового нацистского государства — Четвёртого рейха, основанного на ненависти к России и стремлении устроить геноцид русских людей», — сказал Рогов в интервью «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум ранее, аудиозапись разговора немецких офицеров опубликовала 1 марта главный редактор RT Маргарита Симоньян. Высокопоставленные военнослужащие обсуждали, следует ли привлечь к организации ракетной атаки Великобританию, а также рассматривали вопрос, как после нанесения удара сохранять видимость, будто Германия не участвует в конфликте. Кроме того, они ссылались на опыт операций гитлеровской Германии.

Шольц, по данным источников СМИ, пообещал быстро расследовать ситуацию. Также, по данным источников немецких информагентств, в минобороны Германии полагают, что опубликованная запись является подлинной. Официальных комментариев ни от канцлера, ни от министерства обороны Германии не поступало.

Комментарии от властей Германии относительно аудиозаписи беседы офицеров либо публикуются в СМИ анонимно, либо носят разнонаправленный характер, отметила 2 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Такая ситуация говорит о том, что в Германии элиты не несут ответственности перед народом и не имеют с ним обратной связи, а страной управляет неведомая гражданам и никем не выбиравшаяся сила внутри госаппарата, отметила Захарова.