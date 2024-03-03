Порт-о-Пренс, 3 марта, 2024, 10:54 — ИА Регнум. В Гаити члены вооружённых группировок напали на главную тюрьму в Порт-о-Пренсе и выпустили несколько сотен содержавшихся там заключённых. Об этом сообщил новостной портал Gazette Haiti.

Odelyn Joseph/AP/TASS

Отмечается, что атака произошла в момент отсутствия в стране премьер-министра Ариэля Анри, который в Кении достиг соглашения об отправке в Гаити миротворческого контингента для борьбы в вооружёнными группировками.

По информации портала, охранников тюрьмы отпустили после освобождения заключённых. О пострадавших и жертвах не сообщается.

Как сообщало ИА Регнум, 24 февраля неизвестные на Гаити похитили священнослужителя католической церкви и как минимум шестерых прихожан. Инцидент произошёл в столице страны Порт-о-Пренсе, все похищенные — мужчины, они являются членами одной католической общины. По предварительным данным, злоумышленники схватили людей утром, когда они направлялись на празднование двухсотлетия местной школы, которая осталась единственной действующей в городе.

В сентябре 2023 года премьер-министр Ариэль Анри в ходе выступления на Генассамблее ООН призвал мировое сообщество оказать его стране помощь в борьбе с разгулом бандитизма.

Ситуация в сфере безопасности, а также гуманитарная обстановка ухудшились на Гаити после убийства в 2021 году президента Жовенеля Моиза и землетрясения, произошедшего в августе того же года и унесшего жизни свыше двух тысяч человек. Страну захлестнула преступность, местные силовики не справляются с уличными бандами, которые постоянно ведут борьбу за передел сфер влияния.

Районы в крупных городах контролируются уличными бандами, а в Порт-о-Пренсе из-за открытой войны между преступными группировками парализована работа образовательных учреждений.