Нью-Йорк, США, 23 сентября, 2023, 06:48 — ИА Регнум. Гаити призывает международное сообщество оказать республике поддержку в борьбе с бандитизмом в республике, заявил гаитянский премьер-министр Ариэль Анри 22 сентября в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM Миротворцы ООН

По его словам, Совет Безопасности Организации Объединённых Наций должен одобрить развертывание специальной военной миссии для помощи полиции и армии в стране, чтобы добиться мира и порядка в государстве.

Глава правительства отметил, что на начальном этапе «нормальному функционированию государства» поможет именно применение силы, но нельзя забывать и о решении проблем социального и экономического характера.

Как сообщало ИА Регнум, 30 ноября стало известно, что группа вооружённых лиц убила 12 человек в населённом пункте Кабаре, который находится рядом с Порт-о-Пренсом — столицей Гаити. Преступники также сожгли несколько домов, в которых проживали погибшие.

Происшествие произошло на фоне активизации уличных банд на гаитянской территории. 29 декабря появилась информация, что в Гаити бандиты напали на пассажирский автобус в районе Бон-Репо в Порт-о-Пренсе, в результате чего 10 человек погибли.