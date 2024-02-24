Порт-о-Пренс, 24 февраля, 2024, 23:49 — ИА Регнум. Как минимум шестерых прихожан и священнослужителя католической церкви похитили неизвестные на Гаити. Об этом сообщил местный новостной портал Haiti Libre.

(сс) Alex Proimos Полиция Гаити

Инцидент произошёл в городе Порт-о-Пренс, все похищенные — мужчины, они являются членами одной католической общины. По предварительным данным, вооружённые злоумышленники схватили людей утром, когда они направлялись на празднование двухсотлетия местной школы, которая осталась единственной действующей в Порт-о-Пренсе.

Уточняется, что похитители требуют крупный выкуп в обмен на освобождение людей. Полиция подозревает, что к похищению может быть причастна действующая в этом районе вооруженная банда. Отмечается, что в последнее время на Гаити участились случаи похищения священнослужителей ради выкупа.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в сентябре 2023 года гаитянский премьер-министр Ариэль Анри в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН призвал мировое сообщество оказать его стране помощь в борьбе с разгулом бандитизма.

Ситуация в сфере безопасности, а также гуманитарная обстановка ухудшились на Гаити после убийства в 2021 году президента Жовенеля Моиза и землетрясения, произошедшего в августе того же года и унесшего жизни свыше двух тысяч человек. Страну захлестнула преступность, местные силовики не справляются с уличными бандами, которые постоянно ведут борьбу за передел сфер влияния.

Районы в крупных городах контролируются уличными бандами, а в столице Гаити Порт-о-Пренсе из-за открытой войны между преступными группировками парализована работа образовательных учреждений.