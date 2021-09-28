Порт-о-Пренс, 28 сентября, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Через неделю после начала учебного года школы в районах Мартиссан, Бас-Дельмас и Сите-Солей в столице Гаити Порт-о-Пренс всё ещё закрыты, в то время как преступные банды контролируют эти районы. Об этом заявили в Центре анализа и исследований по правам человека, сообщает Prensa Latina.

Леонид Пашковский Район Сите-Солей, Порт-о-Пренс, Гаити

Отмечается, что ряд районов парализован открытой войной между вооруженными бандами.

В организации отметили, что, игнорируя положение детей в этих районах в рамках официального возобновления занятий в школах, правительство «де-факто не выполняет свои обязательства по соблюдению, защите и применению универсальных, неделимых, неотъемлемых и недискриминационных прав человека».

Организация рекомендовала принять необходимые меры, чтобы помочь детям постепенно воспользоваться правом на образование, а политическим партиям — внести предложения, которые способствовали бы возвращению ситуации с детьми в нормальное русло.