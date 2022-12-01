Порт-о-Пренс, 1 декабря, 2022, 04:27 — ИА Регнум. Банда злоумышленников убила как минимум 12 человек в населённом пункте Кабаре рядом со столицей Гаити, городом Порт-о-Пренс. Об этом 30 ноября сообщило агентство Prensa Latina.

(сс) James Emery Полиция в Порт-о-Пренсе. Гаити

Глава местной администрации Жозеф Гийом рассказал, что неизвестные преступники действовали с поразительной жестокостью. Нападавшие убили как минимум 12 человек и сожгли несколько домов. На месте происшествия работают сотрудники прокуратуры и спасатели, не исключается, что число погибших может возрасти.

Как указал Гийом, для обеспечения безопасности жителей района необходимо усилить его патрулирование силами сотрудников органов правопорядка. В Гаити в последние несколько месяцев активизировались уличные банды, которые держат в страхе местное население.

Социальная и экономическая обстановка в Гаити крайне осложнена высокой инфляцией и обесцениванием национальной валюты. Страну захлестнула преступность, местные силовики не справляются с уличными бандами, которые постоянно ведут борьбу за передел сфер влияния.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что посол Гаити в США Бокчит Эдмонд призвал международное сообщество направить в страну воинский контингент для борьбы с уличными бандами.