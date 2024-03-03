Анкара, 3 марта, 2024, 09:46 — ИА Регнум. Визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию пока нет в повестке. Об этом 3 марта заявил глава МИД страны Петер Сийярто на полях дипломатического форума в турецкой Анталье.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Петер Сийярто

«Сейчас в повестке такого визита нет», — приводит его слова «РИА Новости».

Как ранее сообщало ИА Регнум, Сийярто заявил, что намерен посетить форум «Атомэкспо-2024», который пройдёт 25–26 марта в Сочи на федеральной территории Сириус. Он отметил, что приглашён на форум и будет счастлив приехать. Также он добавил, что Россия и Венгрия очень успешно сотрудничают в сфере ядерной энергетики.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провёл встречу с Сийярто в турецкой Анталье на полях дипломатического форума.

17 февраля Орбан, выступая с ежегодной речью об основных приоритетах политики государства, заявил, что Венгрия будет держаться подальше от конфликта на Украине и не позволит втянуть себя в вооружённое противостояние. Он отметил, что Будапешт не будет поставлять оружие Киеву и выступает против антироссийских санкций.