Анталья, Турция, 3 марта, 2024, 09:03 — ИА Регнум. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто намерен в марте посетить форум «Атомэкспо» в Сочи. Об этом он сообщил на полях Дипломатического форума в турецкой Анталье.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто

Сийярто отметил, что приглашён на форум и будет «счастлив приехать». Он добавил, что Россия и Венгрия очень успешно сотрудничают в сфере ядерной энергетики, сообщает «РИА Новости».

Международный форум в области мирного атома «Атомэкспо-2024» пройдёт 25–26 марта в Сочи на федеральной территории Сириус. На форум, организованный госкорпорацией «Росатом», приедут руководители государственных структур, представители крупнейших компаний атомной индустрии, общественники и эксперты. Ключевой темой будет чистая энергетика.

Как сообщало ИА Регнум, глава МИД России Сергей Лавров провёл встречу с Сийярто в турецкой Анталье на полях дипломатического форума.