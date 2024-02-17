Будапешт, 17 февраля, 2024, 19:05 — ИА Регнум. Венгрия не позволит втянуть себя в вооружённый конфликт на Украине, не будет поставлять туда оружие и выступает против антироссийских санкций. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, выступая с ежегодной речью об основных приоритетах политики государства.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы не будем поставлять оружие на Украину, даже если есть великие державы, которым это не нравится. Мы намерены держаться подальше от [конфликта] на Украине и политики санкций и противодействовать экономическим блокадам, которые являются новой холодной войной», — сказал Орбан во время выступления, которое транслировалось национальным телевидением.

Премьер-министр отметил, что стратегия Брюсселя в отношении Украины с треском провалилась, и добавил, что, в то время, как лидеры Евросоюза едва не втянули Европу напрямую в военный конфликт на Украине, Венгрия последовательно выступала за мирное урегулирование ситуации в соседней стране. Он заверил, что его правительство будет и дальше придерживаться такой позиции.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Виктор Орбан, выступая в программе венгерской радиостанции, призвал сменить руководство Евросоюза. Премьер Венгрии объяснил, что перемены в руководстве ЕС необходимы, потому что нынешнее отражает интересы не народов Европы, а политических элит и финансовых группировок. Политик уточнил, что руководство в Брюсселе захвачено глобалистской элитой, финансовыми группами, крупными экономическими объединениями. Решения, которые принимают лидеры ЕС, мотивированы интересами этих группировок, а не интересами народов союза. Он добавил, что «они не наши люди».

Кроме того, Орбан заявил, что руководство Евросоюза не справляется с наиболее важными проблемами на континенте, в том числе с нелегальной миграцией и конфликтом на Украине. Он выразил уверенность, что люди не хотят миграции, войны, перехода к зелёной экономике, который разрушит промышленность.