Орбан заявил, что Венгрия будет держаться подальше от конфликта на Украине
Будапешт, 17 февраля, 2024, 19:05 — ИА Регнум. Венгрия не позволит втянуть себя в вооружённый конфликт на Украине, не будет поставлять туда оружие и выступает против антироссийских санкций. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, выступая с ежегодной речью об основных приоритетах политики государства.
«Мы не будем поставлять оружие на Украину, даже если есть великие державы, которым это не нравится. Мы намерены держаться подальше от [конфликта] на Украине и политики санкций и противодействовать экономическим блокадам, которые являются новой холодной войной», — сказал Орбан во время выступления, которое транслировалось национальным телевидением.
Премьер-министр отметил, что стратегия Брюсселя в отношении Украины с треском провалилась, и добавил, что, в то время, как лидеры Евросоюза едва не втянули Европу напрямую в военный конфликт на Украине, Венгрия последовательно выступала за мирное урегулирование ситуации в соседней стране. Он заверил, что его правительство будет и дальше придерживаться такой позиции.
Как сообщало ИА Регнум, ранее Виктор Орбан, выступая в программе венгерской радиостанции, призвал сменить руководство Евросоюза. Премьер Венгрии объяснил, что перемены в руководстве ЕС необходимы, потому что нынешнее отражает интересы не народов Европы, а политических элит и финансовых группировок. Политик уточнил, что руководство в Брюсселе захвачено глобалистской элитой, финансовыми группами, крупными экономическими объединениями. Решения, которые принимают лидеры ЕС, мотивированы интересами этих группировок, а не интересами народов союза. Он добавил, что «они не наши люди».
Кроме того, Орбан заявил, что руководство Евросоюза не справляется с наиболее важными проблемами на континенте, в том числе с нелегальной миграцией и конфликтом на Украине. Он выразил уверенность, что люди не хотят миграции, войны, перехода к зелёной экономике, который разрушит промышленность.