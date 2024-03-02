Анталья, Турция, 2 марта, 2024, 15:47 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что в турецкой Анталье на полях дипломатического форума встретился с главами МИД Венгрии и Сербии Петером Сийярто и Ивицей Дачичем.

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Также глава внешнеполитического ведомства РФ отметил, что провёл встречи с руководством и коллегами из других стран.

«Состоялись двусторонние встречи, в том числе с королём Эсватини Мсвати III, министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, Казахстана Муратом Нуртлеу, Киргизии Жээнбеком Кулубаевым, Узбекистана Бахтиером Саидовым, Таджикистана Сироджиддином Мухриддином, Венгрии Петером Сийярто, Сербии Ивицей Дачичем, Словакии Юраем Бланаром», — пояснил Лавров в ходе конференции по итогам форума.

Также глава российского МИД отметил, что график работы интенсивный и он с каждым коллегой обсудил «самый широкий круг вопросов», в том числе развитие двусторонних отношений и взаимодействие на международной арене.

Как сообщало ИА Регнум, в ходе дипломатического форума в Анталье Сергей Лавров прокомментировал готовность Турции предоставить площадку для переговоров Москвы и Киева. Он заявил, что после встречи в Стамбуле в 2022 году Россия не получала серьёзных предложений о переговорах с Украиной, инициатив диалога с учётом интересов РФ нет. Глава МИД РФ добавил, что сейчас это вопрос не к России, поскольку она никогда не отказывалась от переговоров.

Также во время работы форума в Анталье Сергей Лавров рассмеялся в ответ на просьбу журналистки западного СМИ прокомментировать заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке военных НАТО в помощь украинской армии.