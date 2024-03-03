Париж, 3 марта, 2024, 07:33 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне сильно заблуждается, говоря, что победа России на Украине будет критическим ударом по экономике Евросоюза. Об этом 2 марта заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

«Чем выдумывать ложные страхи, главе МИД Франции стоило бы взглянуть правде в глаза: к худшему будущему Европу ведут сами её нынешние руководители и правящие элиты — никак не Россия», — написал сенатор в Telegram-канале.

Пушков напомнил, что первый удар по экономике блока был нанесен ещё в 2022 году самим Брюсселем, когда Европа решила пойти на «большой энергетический разрыв» с Россией. В выигрыше от данной ситуации только США. Экономический локомотив в лице немецкой экономики почти остановился. Европейские фермеры сейчас вышли на митинги из-за политики властей, а не из-за будущей победы РФ, пояснил сенатор.

Как сообщало ИА Регнум, 2 марта глава МИД Франции Стефан Сежурне призвал добиться поражения России без конфронтации с ней. По его мнению, победа РФ в конфликте на Украине приведёт к крупным финансовым потерям для ЕС. Тогда для коллективной безопасности Союза потребуется уже не 2% ВВП, а гораздо больше. Только в сфере сельского хозяйства Россия сможет взять под контроль более 30% мирового рынка пшеницы, это позволило бы ей использовать своё положение на рынке против ЕС, считает Сежурне.

Также глава французского МИД говорил, что некоторые виды военной помощи, которую западные страны оказывают киевскому режиму, могут потребовать присутствия военных на территории Украины. При этом в самом конфликте они участвовать якобы не будут, утверждал Сежурне.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о провале санкционной политики экономического блицкрига Запада в отношении России. Так, Запад делал расчёт на то, чтобы быстро расшатать финансово-экономическую ситуацию в стране, спровоцировать панику на рынках, коллапс банковской системы, дефицит товаров в магазинах. Однако такая политика в отношении России провалилась.