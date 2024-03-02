Париж, 2 марта, 2024, 16:43 — ИА Регнум. Победа России в конфликте на Украине приведёт к крупным финансовым потерям для Евросоюза, и ЕС должен ставить своей целью добиться поражения России, не вступая в конфликт с ней, заявил 2 марта глава МИД Франции Стефан Сежурне.

Sergei Stepanov/Global Look Press

После победы РФ у стран ЕС вырастут военные расходы, вероятны также и другие экономические проблемы, сказал Сежурне в интервью газете Le Monde.

«Для нашей коллективной безопасности потребуется уже не 2% ВВП (отчисления на военные расходы в соответствии с нормативами НАТО. — Прим. ред.), а гораздо больше. С экономической точки зрения ситуация станет катастрофической. Например, только в сфере сельского хозяйства Россия смогла бы взять под контроль более 30% мирового рынка пшеницы и была бы в состоянии использовать своё положение на рынке против нас», — заявил глава МИД Франции.

Сежурне заявил, что Западу нужно добиться поражения России, не начиная конфликта с ней и не вступая в действующий конфликт, а также выступил с утверждением, что французских военных на контролируемой киевским режимом территории в настоящее время нет.

Как сообщало ИА Регнум, 26 февраля по итогам встречи лидеров стран ЕС и НАТО по вопросу об Украине президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на саммите обсуждалась возможная отправка военных стран ЕС в зону конфликта. Генсек НАТО Йенс Столтенберг и руководители ряда стран ЕС в свою очередь заявили об отсутствии таких планов.

Макрон позднее заявил, что говорил о возможности отправки западных военных на Украину «взвешенно». Сежурне в свою очередь отмечал, что некоторые виды военной помощи, которую западные страны оказывают ВСУ, могут потребовать присутствия военных на территории Украины, при этом в самом конфликте они участвовать якобы не будут. Позднее он же заявил, что французы «не будут умирать за Украину», но поскольку Франция намерена помешать России одержать победу, то «ничего не исключено».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о неизбежности прямого военного конфликта с НАТО в случае отправки западных военных на Украину. Желание Запада ввести войска на Украину после слов Макрона зафиксировано официально, а неофициально военные из стран ЕС и НАТО там давно уже присутствуют, отметил в свою очередь глава МИД Сергей Лавров.

1 марта Le Monde со ссылкой на осведомлённые источники сообщила, что власти Франции изучают возможность разрешить спецназу и другим военным подразделениям пересекать границу Украины. Подобная мера рассматривается как средство создания «стратегической дилеммы» для Москвы — по мнению авторов идеи, французское военное присутствие может защитить некоторые контролируемые Киевом территории и ограничить удары со стороны России.