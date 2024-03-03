Наступивший 739-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован массированной атакой Крыма вражескими беспилотниками. О том, что в ночь на 3 марта пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением 38 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолётного типа, известили в Минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Все украинские БПЛА уничтожены над территорией Республики Крым», — пояснили в оборонном ведомстве.

Ранее стало известно о перекрытии движения автомобилей по Крымскому мосту. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявлял также об ограничении проезда на керченском направлении в районе Феодосии. Но спустя несколько часов министр транспорта Крыма Николай Лукашенко оповестил, что движение автотранспорта возобновлено. О разрушениях не сообщалось.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.