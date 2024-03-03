Симферополь, 3 марта, 2024, 06:12 — ИА Регнум. Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено после остановки 3 марта.

Most.life Грузовые автомобили поехали по Крымскому мосту

Ограничение на движение действовали несколько часов.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — написал Лукашенко в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 3 марта перекрыли движение автомобилей по Крымскому мосту. Накануне автодвижение по мосту ограничивали несколько раз.

Автомобильное движение по трассе «Таврида» было временно ограничено 3 марта в керченском направлении на участке в районе Феодосии, информировал советник главы Крыма Олег Крючков.

В ночь на 3 марта российские средства ПВО ликвидировали 38 беспилотников ВСУ в небе над Крымом.