Штат Айдахо, США, 3 марта, 2024, 05:13 — ИА Регнум. Бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп победит на собрании однопартийцев (кокусах) в штате Айдахо с результатом почти 85% голосов. С соответствующими прогнозами 2 марта выступили ряд американских СМИ, в том числе агентство Associated Press (AP), газета The New York Times, телекомпании ABC и NBC News.

Donaldjtrump.com Дональд Трамп

По расчетам AP, за Трампа наберётся 84,6% голосов, за его конкурентку, бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли — 13,5% избирателей.

В этот же день прошли кокусы в штате Миссури, где, по данным АP, Трамп набрал все 100% голосов.

Как сообщало ИА Регнум, 2 марта, согласно прогнозу телеканала NBC News, Дональд Трамп выиграл предварительные выборы Республиканской партии в штате Мичиган, набрав около 98% голосов. Предположительно, его конкурентка Никки Хейли набрала 2,2% с учётом подсчёта 99% голосов.

В Иллинойсе окружной судья распорядился, чтобы избирательная комиссия штата исключила Трампа из предварительных выборов республиканцев 19 марта. При этом за экс-президентом сохраняется право обжаловать это решение.

После решения суда в Иллинойсе предвыборный штаб Трампа заявил, что он остаётся в списке кандидатов, которые будут указаны в бюллетене. Бывший президент сохраняет за собой лидерство в предвыборной гонке, а неконституционное решение судьи будет быстро обжаловано, заверили юристы Трампа.