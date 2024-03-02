Штат Мичиган, США, 3 марта, 2024, 00:14 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп выиграл предварительные выборы Республиканской партии в штате Мичиган, набрав около 98% голосов. Об этом 2 марта проинформировал телеканал NBC News.

Noopy420 Дональд Трамп

По прогнозу журналистов, экс-глава Белого дома получил 97,8% голосов. Его конкурентка — бывший постпред США при ООН Никки Хейли набрала 2,2% с учётом подсчёта 99% голосов.

Как передавало ИА Регнум, 23 января кандидат на пост главы США от Республиканской партии Никки Хейли признала своё поражение на праймериз в штате Нью-Гэмпшир и поздравила с победой своего ключевого соперника — экс-президента США Дональда Трампа. При этом Хейли указала, что гонка далека от завершения и у неё впереди десятки штатов, а следующие праймериз состоятся в Южной Каролине, где она была губернатором.

Американский журналист Такер Карлсон в интервью YouTube-блогеру Лексу Фридману заявил, что президент США Джо Байден, который уже с трудом ходит и говорит, может победить на предстоящих выборах только с помощью фальсификаций. Переизбрание Байдена, если это всё же произойдёт, станет «дурацкой шуткой над демократией», добавил журналист.

Выборы президента США состоятся в ноябре.