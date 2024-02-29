Иллинойс, США, 29 февраля, 2024, 05:07 — ИА Регнум. В американском штате Иллинойс суд решил исключить экс-президента США Дональда Трампа из предварительных выборов республиканцев. Постановление приостановлено до апелляции, сообщила 29 февраля газета Chicago Suntimes.

Emaze.com Дональд Трамп

«Окружной судья распорядился, чтобы избирательная комиссия штата исключила Трампа из предварительных выборов 19 марта», — написали в издании.

В статье говорится, что решение суда приостановлено до 1 марта, когда за Трампом сохраняется право его обжалования.

Как сообщало ИА Регнум, в конце 2023 года госсекретарь штата Мэн Шенна Белоуз заявила, что власти отказали Трампу в допуске до предварительных выборов в регионе, так как он «участвовал в штурме Капитолия 6 января 2021 года». Решение о недопуске бывшего главы Белого дома до участия в праймериз республиканцев в штате Мэн объяснили третьим разделом 14-й поправки к конституции США, согласно которому лицо, принявшее участие в мятеже или восстании, не может занимать какую-либо должность на службе США или отдельного штата.

Трамп в свою очередь потребовал отмены решения Беллоуз, а также допуска к праймериз и отказа от дальнейших попыток помешать ему участвовать в выборах. Его адвокаты в начале января 2024 года подали в высший суд штата официальную апелляцию. Защитники Трампа заявили, что подозревают Белоуз в предвзятости, превышении полномочий, нарушении юридических норм. Решение госсекретаря штата Мэн исключить имя Трампа из бюллетеня на предстоящих праймериз они назвали незаконным.

В ноябре 2023 года суд признал Трампа причастным к штурму Капитолия и запретил ему участвовать в местных выборах по определению кандидата от республиканцев на президентских выборах 2024 года.

Иски с требованием не допустить Дональда Трампа к участию в праймериз от Республиканской партии подали ещё минимум в 16 штатах США.