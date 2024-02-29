Иллинойс, США, 29 февраля, 2024, 06:14 — ИА Регнум. Решение суда в штате Иллинойс в США не допускать Дональда Трампа к участию в праймериз Республиканской партии на должность президента противоречит конституции и будет обжаловано. Такое заявление опубликовал предвыборный штаб Трампа.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Это неконституционное решение, которое мы быстро обжалуем», — заверили юристы.

При этом Трамп остаётся в списке кандидатов, которые будут указаны в бюллетене, и сохраняет за собой лидерство в предвыборной гонке.

Как сообщало ИА Регнум, в американском штате Иллинойс суд решил исключить экс-президента США Дональда Трампа из предварительных выборов республиканцев. Постановление приостановлено до 1 марта, до апелляции.

В конце 2023 года госсекретарь штата Мэн Шенна Белоуз заявила, что власти отказали Трампу в допуске до предварительных выборов в регионе, так как он «участвовал в штурме Капитолия 6 января 2021 года». Решение о недопуске бывшего главы Белого дома до участия в праймериз республиканцев в штате Мэн объяснили третьим разделом 14-й поправки к Конституции США, согласно которому лицо, принявшее участие в мятеже или восстании, не может занимать какую-либо должность на службе США или отдельного штата.