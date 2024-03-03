Киев, 3 марта, 2024, 05:08 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил в своём видеобращении, что у нового главкома украинской армии Александра Сырского карт-бланш на любые дальнейшие перестановки в ВСУ.

Иван Шилов ИА Регнум Александр Сырский

Зеленский отвёл Сырскому лишь несколько дней на представление доклада с новыми командирами.

«Все украинские командиры должны знать фронт, реальные нужды, чтобы достичь украинских целей», — заявил Зеленский.

Как сообщало ИА Регнум, в проблемах украинских войск на восточном направлении виноваты командиры бригад, заявил главком Сырский.

По его словам, в отдельные бригады, где фиксируются проблемы с подготовкой штаба, отправлены группы специалистов «для передачи опыта и оказания помощи».

Военный британский эксперт Александр Меркурис сообщил, что Сырский обрушился с критикой на высокопоставленных подчинённых за провал армии в Запорожье и Донбассе.

По словам аналитика, главнокомандующий пришёл в негодование от ситуации на фронте и виновными выставил офицеров. Эксперт также пояснил, что главком пытается изменить положение ВСУ в лучшую строну, отправляя в бой всё большее количество людей.

Зеленский анонсировал массовые проверки в украинских войсках на фоне сдачи ими Авдеевки и Крынок. В первую очередь, заявил он, необходимо решить проблему резервов, поскольку их неподготовленность привела к существенным последствиям.