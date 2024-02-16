Керчь, Крым, 16 февраля, 2024, 13:40 — ИА Регнум. Движение транспорта на Крымском мосту возобновлено, сказано в сообщении в Telegram-канале оповещений об оперативной ситуации на мосту и подходах к нему.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось о временном перекрытии движения.

Как передавало ИА Регнум, ранее движение по Крымскому мосту временно приостанавливалось в ночь на 1 февраля. О причинах не сообщалось.

Перед этим, 31 января, ВСУ выпустили 20 управляемых авиаракет по Крымскому полуострову. Все они были уничтожены силами ПВО.

Также движение по мосту перекрывали 21 января. Мост был закрыт чуть более часа. В очередях у подъездов к мосту скопилось около 500 автомобилей, время ожидания проезда составляло около часа.

В тот же день губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что средства ПВО сбили воздушную цель в районе города. Повреждений инфраструктуры зафиксировано не было.

До этого, 17 января, американское издание The Hill написало, что западные страны намерены помочь киевскому режиму с атакой на Крымский мост.

Два американских генерала в отставке не раз подчёркивали, что Украине нужно помочь с атакой на Крым, говорилось в материале.

Издание также отмечало, что глава киевского режима Владимир Зеленский просил предоставить ВСУ крылатую ракету Taurus немецкого производства, способную разрушить мост. Однако чиновники в правительстве ФРГ, вероятно, при поддержке администрации США, отказались сделать это из опасений эскалации конфликта.