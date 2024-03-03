Днепропетровск, Украина, 3 марта, 2024, 03:36 — ИА Регнум. На Украине в ночь на 3 марта несколько взрывов прогремело в городе Днепропетровске. Об этом сообщило издание УНИАН.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Отмечается, что взрывы произошли на фоне объявленной воздушной тревоги. Подробности инцидентов не сообщаются.

По данным онлайн-карты министерства цифровой Украины, об опасности с воздуха сирены предупредили население Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областей.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине в ночь на 3 марта взрывы прогремели после объявленной воздушной тревоги в Харьковской области.

В результате сброса Вооружёнными силами Украины (ВСУ) взрывоопасного предмета с беспилотника над Горловкой в Донецкой Народной Республике погибли и пострадали мирные жители.

Следственная группа Следственного комитета России подверглась атаке беспилотника ВСУ в ходе проведения следственных действий в приграничной зоне Брянской области.