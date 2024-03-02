Санкт-Петербург, 2 марта, 2024, 21:40 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны вечером 2 марта уничтожили над территорией Ленинградской области беспилотник ВСУ самолётного типа, сообщило Министерство обороны.

РИА Новости

«Около 19:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Ленинградской области», — сказано в сообщении ведомства.

Как передавало ИА Регнум, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ранее сообщил, что в Ломоносовском районе сработала система противовоздушной обороны. Цели были поражены над акваторией Финского залива и побережьем. Жертв и разрушений в результате инцидента не было, заявил Дрозденко.

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Росавиация вечером 2 марта сообщала, что работа петербургского аэропорта Пулково была ограничена на полчаса в целях обеспечения безопасности полётов гражданских судов. Также сообщалось, что в Пулково был введён план «Ковёр» из-за возможной угрозы атаки беспилотника.

Утром 2 марта в жилой дом на Пискарёвском проспекте в Петербурге попал беспилотник самолётного типа. В результате удара произошёл взрыв. За помощью к медикам обратились шесть человек.