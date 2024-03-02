Москва, 2 марта, 2024, 20:01 — ИА Регнум. Международный шахматный турнир «Аэрофлот опен», который проходит в Москве, даст его участникам возможность сразиться со звёздами шахмат и заявить о себе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России и по совместительству председатель попечительского совета Федерации шахмат России (ФШР) Дмитрий Песков в своём приветствии к участникам мероприятия.

Иван Шилов ИА Регнум

«Приветствую участников и гостей фестиваля «Аэрофлот опен — 2024» и поздравляю всех любителей шахмат с возрождением одного из значимых турниров в России. В 2004 году фестиваль был внесён в Книгу рекордов Гиннесса по количеству участников-гроссмейстеров. Искренне рад, что традиция продолжена, за что выражаем благодарность «Аэрофлоту»», — отметил представитель Кремля.

Вместе с тем Песков выразил уверенность, что турнир подарит участникам уникальную возможность состязаться с признанными звёздами шахматного спорта, а юным шахматистам — заявить о себе.

«Желаю фестивалю долгой и активной жизни, а его гостям — высоких результатов, благополучия и всего самого доброго», — заключил Песков.

Отмечается, что шахматный турнир пройдёт в столице России с 3 по 7 марта. Призовой фонд главного соревнования составит 15 млн рублей, а главный победитель получить 3 млн рублей из них.

Как передавало ИА Регнум, 29 декабря прошлого года президент России Владимир Путин поздравил Анастасию Боднарук с победой на чемпионате мира по быстрым шахматам в Самарканде.

Путин также добавил, что Боднарук продемонстрировала мастерство, выдержку и по-настоящему спортивный характер, заслуженно став победительницей престижнейших международных соревнований. Также президент отметил, что особые слова признательности заслуживают наставники шахматистки и все те, кто её поддерживал на пути к успеху.

В конце телеграммы российский лидер пожелал Боднарук новых достижений и всего наилучшего. Кроме того, пользуясь случаем, президент поздравил шахматистку с наступающим Новым годом.

Более того, на чемпионате мира по рапиду и блицу в Самарканде восьмилетний россиянин Роман Шогджиев обыграл 28-летнего гроссмейстера из Узбекистана Жахонгира Вахидова, победившего на 45-й Всемирной шахматной олимпиаде.

Перед этим, 18 декабря, сборная России победила на турнире ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) по шахматам. По итогам девяти туров Россия набрала 17 очков. Второе место заняла китайская команда, набрав 16 очков, третья — команда из Монголии с 12 очками.