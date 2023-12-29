Москва, 29 декабря, 2023, 19:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил Анастасию Боднарук с победой на чемпионате мира по быстрым шахматам в Самарканде.

Владимир Вяткин/РИА Новости Анастасия Боднарук

«Вы достойно продолжили замечательные традиции отечественной школы женских шахмат», — говорится в поздравительной телеграмме главы государства.

Путин также добавил, что Боднарук продемонстрировала мастерство, выдержку и по-настоящему спортивный характер, заслуженно став победительницей престижнейших международных соревнований. Также президент отметил, что особые слова признательности заслуживают наставники шахматистки и все те, кто её поддерживал на пути к успеху.

В конце телеграммы российский лидер пожелал Боднарук новых достижений и всего наилучшего. Кроме того, пользуясь случаем, президент поздравил шахматистку с наступающим Новым годом.

Как сообщало 28 декабря ИА Регнум, Боднарук на тай-брейке одержала победу над представительницей Индии Хампи Конеру в чемпионате мира по рапиду. Третье место досталось китайской шахматистке Лэй Тинцзе. Благодаря лучшим дополнительным показателям право сыграть на тай-брейке получили Боднарук и Конеру.

Боднарук с 2009 года является гроссмейстером среди женщин. 31-летняя шахматистка стала чемпионкой России по блицу в 2019 году и победила в командном чемпионате Европы в составе женской сборной России в 2015 году.