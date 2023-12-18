Москва, 18 декабря, 2023, 13:29 — ИА Регнум. Сборная России по шахматам стала победителем турнира Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), проходившего в Китае.

Фотохост Конгресса молодых учёных/РИА Новости

Так, по итогам девяти туров России набрала 17 очков. Второе место заняла команда Китая (16 очков). Тройку лидеров замкнула Монголия (12 очков).

За сборную России выступали Даниил Дубов, Максим Матлаков и Анастасия Боднарук. Главный тренер — Александр Рязанцев.

Как сообщало ИА Регнум, сборная России завоевала шесть золотых медалей на Международной естественно-научной олимпиаде юниоров в Бангкоке. Также российские школьники получили специальный приз за экспериментальный тур. Участники продемонстрировали высочайший уровень подготовки, что еще раз подчеркивает — отечественная система образования по праву считается одной из лучших в мире, отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.