Сборная России выиграла турнир ШОС по шахматам
Москва, 18 декабря, 2023, 13:29 — ИА Регнум. Сборная России по шахматам стала победителем турнира Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), проходившего в Китае.
Так, по итогам девяти туров России набрала 17 очков. Второе место заняла команда Китая (16 очков). Тройку лидеров замкнула Монголия (12 очков).
За сборную России выступали Даниил Дубов, Максим Матлаков и Анастасия Боднарук. Главный тренер — Александр Рязанцев.
Как сообщало ИА Регнум, сборная России завоевала шесть золотых медалей на Международной естественно-научной олимпиаде юниоров в Бангкоке. Также российские школьники получили специальный приз за экспериментальный тур. Участники продемонстрировали высочайший уровень подготовки, что еще раз подчеркивает — отечественная система образования по праву считается одной из лучших в мире, отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.