Самарканд, Узбекистан, 26 декабря, 2023, 16:15 — ИА Регнум. На чемпионате мира по рапиду и блицу восьмилетний россиянин Роман Шогджиев обыграл 28-летнего гроссмейстера из Узбекистана Жахонгира Вахидова, победившего на 45-й Всемирной шахматной олимпиаде. Чемпионат мира проходит в Узбекистане с 26 по 30 декабря.

Пресс-служба Федерации шахмат России

Шогджиев играл чёрными фигурами. На 34-м ходу он предложил сопернику ничью повторением хода, но тот отказался. Ход белым конём стал судьбоносным, после которого через семь ходов россиянин одержал победу.

Призовой фонд турнира составляет $1 млн. Быстрая игра рапид предполагает, что каждый игрок должен сделать все ходы за фиксированный промежуток времени — от 10 до 60 минут. Блиц — более короткая партия, чем рапид. Каждому игроку на обдумывание ходов отводится менее 10 минут.

18 декабря ИА Регнум сообщало о победе сборной России на турнире ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) по шахматам. По итогам девяти туров Россия набрала 17 очков. Второе место заняла китайская команда, набрав 16 очков, третья — команда из Монголии с 12 очками.