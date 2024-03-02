Лондон, 2 марта, 2024, 17:55 — ИА Регнум. Российский стратегический ракетный комплекс «Сармат» способен поражать сразу несколько целей одновременно. Об этом говорится в статье британской газета Daily Express.

Пресс-служба Минобороны РФ

«Имея ошеломляющие 116 футов в длину (35 метров. — Прим. ред.), «Сатана-II» (по классификации НАТО. — Прим. ред.) весит 220 тонн и представляет собой несколько установок с независимым наведением. Это позволяет поразить несколько целей одновременно», — сказано в статье.

В публикации отмечается, что, по данным Центра стратегических и международных исследований США, «Сармат» может преодолевать расстояния от 10 до 18 тысяч километров, покрывая тем самым всю территорию Европы и США.

Автор материала указывает на то, что ракетный комплекс не похож ни на один другой в мире.

«Она способна устроить конец света», — отмечается в статье.

Как передавало ИА Регнум, 29 февраля президент России Владимир Путин в обращении с посланием Федеральному собранию пообещал продемонстрировать МБР «Сармат» на боевом дежурстве.

Президент отметил, что стратегические ядерные силы России приведены в полную боевую готовность в соответствии с поручением 2018 года. Он добавил, что комплекс «Кинжал» уже стоит на вооружении и эффективно используется в ходе специальной военной операции, применялись в бою и гиперзвуковые ракетные системы «Циркон».

26 января министр обороны Сергей Шойгу указал, что постановка стратегических ракетных комплексов (СРК) «Сармат» на боевое дежурство, а также передача ВКС РФ ракетоносцев Ту-160М и зенитных ракетных систем С-500 является основной задачей оснащения российских Вооружённых сил в этом году.

«Сармат» — комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой. Благодаря своим характеристикам, по оценкам специалистов, он способен преодолеть все современные средства противоракетной обороны.