Москва, 29 февраля, 2024, 12:25 — ИА Регнум. Стратегические ядерные силы России приведены в полную боевую готовность в соответствии с поручением 2018 года. Об этом президент Владимир Путин заявил 29 февраля в ежегодном послании Федеральному собранию.

РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

«То, о чём я говорил в послании 2018 года — сделано», — сказал глава государства.

Он добавил, что комплекс «Кинжал» уже стоит на вооружении и эффективно используется в ходе специальной военной операции, применялся в бою и «Циркон».

Как сообщало ИА Регнум, 1 марта 2018 года в послании Федеральному собранию Путин заявил о разработке гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса «Кинжал», не имеющего аналогов в мире.

В январе 2023 года на церемонии выхода на боевую службу фрегата «Адмирал Горшков», оснащенного гиперзвуковыми ракетными системами «Циркон», Путин подчеркнул, что они смогут надёжно защитить безопасность России.

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