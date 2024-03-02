Анталья, Турция, 2 марта, 2024, 14:38 — ИА Регнум. Словакия не станет отправлять ни одного военного на Украину. Об этом заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар по итогам встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях дипломатического форума в турецкой Анталье.

AP/TASS Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар

«Нет, нет. Наша позиция очень ясная, была озвучена нашим премьер-министром в Париже в прошлый понедельник. Мы не будет отправлять каких-либо военных, солдат на территорию Украины, потому что это может привести к большей эскалации конфликта, а мы этого не хотим», — заявил Бланар.

Вместе с тем глава словацкого МИД подчеркнул, что новое правительство республики решило остановить передачу вооружения со своих складов Киеву по причине того, что из-за конфликта на Украине «не видно света в конце тоннеля».

Бланар также напомнил, что Братислава приостановила предоставление Украине пакету помощи в 40 млн евро.

Как передавало ИА Регнум, 2 марта российская делегация во главе с Лавровым в Анталье встретилась с коллегами из Словакии. Отмечается, что продолжительность переговоров Лаврова и Бланара составила 45 минут.

По итогам встречи по Украине, прошедшей в Париже 26 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что представители примерно 20 западных стран обсуждали возможную отправку военных в зону конфликта, но к общему мнению не пришли.

Макрон позднее уточнил, что вполне осознанно говорил о дискуссии по поводу отправки западных военных на Украину. Он подчеркнул, что взвесил и продумал свои слова.

Позже МИД Франции официально отверг возможность отправки на Украину французского военного контингента.