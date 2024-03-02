Анталья, Турция, 2 марта, 2024, 13:24 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на дипломатическом форуме в турецкой Анталье провёл переговоры с главой словацкого МИД Юраем Бланаром. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова у себя в Telegram-канале.

Andreea Alexandru/AP/TASS Министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар

«Лавров проводит в Анталье переговоры с главой МИД Словакии», — написала дипломат, сопроводив запись фотографией двух делегаций.

Перед этим Лавров встретился с королем Эсватини Мсвати III, похвалив его за погоду, природу и людей в стране, которую он посетил в прошлом году.

Как передавало ИА Регнум, 1 марта Лавров прилетел в Турцию, чтобы принять участие в Анталийском дипломатическом форуме. В российском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что, кроме участия в специальной сессии форума, Лавров встретится с рядом зарубежных коллег.

В ходе визита Лавров и глава турецкого МИД Хакан Фидан обсудили положение дел на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Черноморском регионе.

Кроме того, глава российского МИД встретился с президентом Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорадом Додиком.

Также глава МИД РФ встретился с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

2 марта Лавров провёл переговоры с министрами иностранных дел Узбекистана и Киргизии Бахтиёром Саидовым и Жээнбеком Кулубаевым.

Отмечается, что все переговоры проходят в закрытом для прессы режиме.