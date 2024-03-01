Париж, 1 марта, 2024, 21:20 — ИА Регнум. Франция изучает возможность разрешить спецназу и другим военным подразделениям пересекать украинскую границу, пишет газета Le Monde, ссылаясь на свои источники.

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Как говорится в публикации, Франция «молчаливо признавала» присутствие на Украине только сотрудников Генеральной дирекции внешней безопасности Франции, а присутствие французских вооружённых сил на украинской территории ранее отрицала.

Официально спецназ, бойцы которого не являются тайными агентами и подчиняются Генштабу, не пересекает украинскую границу, указывается в материале.

«Идея дать возможность этим военным инструкторам пересекать украинскую границу, потенциально с другими обычными подразделениями, находится в центре французских размышлений», — утверждает издание.

Подобная мера рассматривается как средство создания «стратегической дилеммы» для Москвы. По мнению автора статьи, французское военное присутствие могло бы защитить некоторые контролируемые Киевом территории и ограничить удары со стороны России.

Как передавало ИА Регнум, 26 февраля по итогам встречи лидеров стран ЕС и НАТО по вопросу об Украине президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на саммите обсуждалась возможная отправка военных стран ЕС в зону конфликта. Генсек НАТО Йенс Столтенберг и руководители ряда стран ЕС в свою очередь заявили об отсутствии таких планов. Министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что предложение Макрона никто не поддержал.

Макрон позднее заявил, что говорил о возможности отправки западных военных на Украину «взвешенно». Глава МИД Франции Стефан Сежурне в свою очередь говорил, что некоторые виды военной помощи, которую западные страны оказывают киевскому режиму, могут потребовать присутствия военных на территории Украины, при этом в самом конфликте они участвовать якобы не будут.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о неизбежности прямого военного конфликта с НАТО в случае отправки западных военных на Украину. Обсуждение вопроса о возможной отправке военных стран НАТО на Украину связано с отсутствием успехов у ВСУ и оказывающих им помощь западных стран, подчеркнул глава МИД Сергей Лавров.

После заявления Макрона о возможном вводе войск на Украину отношения Москвы и Парижа на фактическом уровне на сегодняшний день заморожены, сообщил посол России в Париже Алексей Мешков. При этом российский дипломат добавил, что сохраняется диалог по некоторым вопросам в рамках Совета безопасности ООН и на уровне гражданских обществ, а также возобновляются культурные связи, работают и общие экономические проекты.

Вероятно, Макрон не собирается перебрасывать войска на Украину, а просто хочет показать себя решительным и смелым лидером, которому мешают воплотить озвученные планы несговорчивые партнёры по ЕС и НАТО, отметила в своей публикации обозреватель ИА Регнум Евгения Кондакова. На Украине уже присутствует спецназ из стран НАТО и слова Макрона призваны легализовать его нахождение там, заявил ранее британской газете The Financial Times высокопоставленный военный чиновник одной из европейских стран.