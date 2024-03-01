Париж, 1 марта, 2024, 19:53 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон держится исключительно на пиаре и не является мощным политиком, но старается играть в него. Поэтому отмечается громкими заявлениями в адрес России, недавнее из которых — о намерении отправить на Украину натовских военных — не вызвало понимания у многих других европейских лидеров. Такую оценку озвучила в комментарии для корреспондента ИА Регнум профессор Санкт-Петербургского Госуниверситета (СПбГУ) Наталья Ерёмина.

Mohammed Badra / ЕРА / ТАСС

Она напомнила, что страны НАТО далеко не впервые разошлись во мнениях и заняли особую позицию. Подобная ситуация возникла, например, в отношении действий коалиции на Ближнем Востоке. В частности — в адрес иракской кампании 2003 года. То есть твёрдого единства внутри блока НАТО, по сути, никогда не было.

«Было подчинение — дисциплина и следование иерархии, — уточнила Ерёмина. — Дисциплина достаточно жёсткая, она завязана на финансовые связи, на ВПК, на возможности сотрудничества с США. Прежде всего — на влияние Штатов в НАТО с точки зрения безопасности в целом, ведь альянс выстраивает именно евроатлантическую безопасность».

Но как только у Соединённых Штатов исчезает точное видение дальнейших перспектив, начинают проявляться разные интересы европейских союзников Вашингтона. Свой интерес всегда был и у Макрона как лидера Франции, отметила эксперт.

«Он с самого начала пытался показать себя сильным и даже отчасти независимым политиком, — напомнила Ерёмина. — Вспомним его заявление про смерть мозга НАТО. Он пытался подать себя французской публике как этакого де Голля, якобы готового выйти из альянса».

Впрочем, оказалось, что он вовсе не де Голль. Из НАТО он и не думал выходить. Кроме того, при Макроне Франция вопреки чаяниям Парижа лишилась некоторых выгодных военных контрактов и стала резко утрачивать прежние позиции в Африке. А совсем недавно получила болезненный удар по престижу, когда на Украине погибли многие кадровые французские офицеры, дислоцированные там. Был у Макрона и целый ряд других серьёзных просчётов, которые привели, в частности, к нынешним протестам местных фермеров, не утихающим уже несколько месяцев, напомнила эксперт.

«Но он всё равно пытается играть, он выбрал для себя роль, — отметила Ерёмина. — Причём у него нет за плечами ни основ, ни жёсткого бэкграунда, на который он мог бы опереться. Поэтому он зависит исключительно от медийности, зиждется на пиаре».

Все западные лидеры на протяжении многих лет пытались выгодно сопоставить себя с президентом России Владимиром Путиным, заметила профессор. Связаться с ним, пообщаться на разных площадках или хотя бы постоять рядом. А по возможности — и изобразить нападки лично на российского лидера.

«Поскольку любое общение с Путиным повышало их позицию в глазах рядовых избирателей в их собственных странах», — пояснила профессор.

Макрон — не исключение. Но как слабый политик он пытается компенсировать отсутствие реального потенциала публичными угрозами в адрес России — одной из немногих на планете ведущих держав.

Положение действующей украинской власти только ухудшилось после того, как президент Франции заявил о возможной отправке на Украину военных НАТО, заявили в европейском отделе американского Politico.

Издание напомнило, что Макрон неоднократно выступал с заявлениями, от которых потом приходилось отказываться. Очередная попытка усугубила и без того сложное положение киевского режима, который активно поддерживает коллективный Запад.

В свою очередь МИД Франции официально отверг возможность отправки на Украину французского военного контингента.