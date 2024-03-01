Вашингтон, 1 марта, 2024, 11:02 — ИА Регнум. Положение Киева стало только хуже после того, как президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможной отправке на Украину военных из стран НАТО. Об этом пишет 1 марта американское издание Politico.

LUDOVIC MARIN/POOL/ТАСС Эммануэль Макрон

В материале говорится, что Макрон не раз выступал с заявлениями, от которых потом приходилось отказываться. Очередная оплошность усугубила «тяжёлое положение Украины», хотя французские политики считают, что Макрон хотел послать России «сильный стратегический сигнал» и подстегнуть Запад к усилению поддержки Киева.

Намерения Макрона «эффектно провалились», результат его слов оказался прямо противоположным. Упоминание о том, что военных НАТО могут отправить в зону украинского конфликта, обнажило «вопиющее непонимание» Макроном и своих партнёров, и европейской общественности, чьё беспокойство о том, куда зайдёт этот конфликт, нарастает.

Теперь для дальнейшей поддержки Киева потребуется «коллективная сила убеждения всех европейских лидеров», пишет газета. Если же попытки продвижения идеи с отправкой военных продолжатся, риски отказа только возрастут.

Таким образом, Украина оказалась в тяжёлом положении, с нехваткой бойцов и боеприпасов для серьёзной контратаки. Киеву остаётся только ждать и надеяться, что ситуация изменится в следующем году, заключил обозреватель.

Как сообщало ИА Регнум, по итогам встречи по Украине, прошедшей в Париже 26 февраля, Макрон заявил, что представители примерно 20 западных стран обсуждали возможную отправку военных в зону конфликта, но к общему мнению не пришли. После этого лидеры большинства стран заявили, что не планируют направлять войска на Украину.

После конференции представители большинства стран-участниц заявили, что не планируют направлять войска на Украину и тем более выступают против их участия в боевых действиях против России.

Некоторые виды военной помощи, которую западные страны оказывают киевскому режиму, могут потребовать присутствия военных на территории Украины, заявил 27 февраля глава МИД Франции Стефан Сежурне.